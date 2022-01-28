Після перестрілки на кордоні: Киргизстан і Таджикистан домовилися про перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Киргизстан і Таджикистан домовилися про припинення вогню на кордоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на 24.kg.
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Представник президента Киргизстану в Баткенській області Абдікарім Алімбаєв і прикордонний представник Киялбек Толонбаєв зустрілися з губернатором Согдійської області Таджикистану.
Сторони домовилися:
– про повне припинення вогню на кордоні;
– про відведення кожною зі сторін додаткових сил і засобів, стягнутих до кордону, в місця постійної дислокації;
– про відкриття руху автодорогою Баткен - Ісфана;
– про спільне патрулювання співробітників правоохоронних органів Киргизстану і Таджикистану прикордонних районів з метою недопущення конфліктів.
Нагадаємо
27 січня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина, повідомляли про одного загиблого.