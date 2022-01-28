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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 75227 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Після перестрілки на кордоні: Киргизстан і Таджикистан домовилися про перемир'я

Після перестрілки на кордоні: Киргизстан і Таджикистан домовилися про перемир'я

Київ • УНН

 • 19518 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Киргизстан і Таджикистан домовилися про припинення вогню на кордоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на 24.kg.

Деталі

Представник президента Киргизстану в Баткенській області Абдікарім Алімбаєв і прикордонний представник Киялбек Толонбаєв зустрілися з губернатором Согдійської області Таджикистану.

Сторони домовилися:

– про повне припинення вогню на кордоні;

– про відведення кожною зі сторін додаткових сил і засобів, стягнутих до кордону, в місця постійної дислокації;

– про відкриття руху автодорогою Баткен - Ісфана;

– про спільне патрулювання співробітників правоохоронних органів Киргизстану і Таджикистану прикордонних районів з метою недопущення конфліктів.

Нагадаємо

27 січня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина, повідомляли про одного загиблого.

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