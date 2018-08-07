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Корь в Украине: за неделю заболело более 400 детей

Корь в Украине: за неделю заболело более 400 детей

Киев  •  УНН

 • 8243 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В течение недели, с 31 июля по 7 августа, корью в Украине заболели 755 человек, из них 436 - дети. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

"За 31-ю неделю 2018 года корью заболели 755 человек - 319 взрослых и 436 детей. Это на 8,2% меньше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

С начала года корью заболели 28 185 человека - 11 437 взрослых и 16 748 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 5451 человек: 1715 взрослых и 3737 детей), Закарпатской (всего 2932 человека: 545 взрослых и 2387 детей), Ивано-Франковской (всего 2673 человека: 763 взрослых и 1910 детей), Одесской (всего 2188 человек: 1113 взрослых и 1075 детей), Киеве (всего 1933 человека: 1192 взрослых и 741 ребенок) и Тернопольской (всего 1489 человек: 576 взрослых и 913 детей) областях.

Всего с начала года от осложнений кори умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых.

Как сообщал УНН, Бразилия закрыла сухопутную границу с Венесуэлой.

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