Кір в Україні: за тиждень захворіло понад 400 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Протягом тижня, з 31 липня до 7 серпня, на кір в Україні захворіли 755 людей, з них 436 — діти. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
“За 31-й тиждень 2018 року на кір захворіли 755 людей — 319 дорослих і 436 дітей. Це на 8,2% менше, ніж попереднього тижня”, — йдеться у повідомленні.
З початку року на кір захворіли 28 185 людини — 11 437 дорослих і 16 748 дітей.
Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 5451 людина: 1715 дорослих і 3737 дітей), Закарпатській (всього 2932 людини: 545 дорослих і 2387 дітей), Івано-Франківській (всього 2673 людини: 763 дорослих і 1910 дітей), Одеській (всього 2188 людей: 1113 дорослих і 1075 дітей), місті Києві (всього 1933 людини: 1192 дорослих і 741 дитина) та Тернопільській (всього 1489 людей: 576 дорослих і 913 дітей) областях.
Всього з початку року від ускладнень кору померло 13 людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.
Як повідомляв УНН, Бразилія закрила сухопутний кордон з Венесуелою.