Кипр сообщил о 12 случаях нового штамма коронавируса из Великобритании

Министерство здравоохранения заявило, что из 19 положительных тестов на COVID-19, зарегистрированных у лиц, прибывших на Кипр из Великобритании в период с 6 по 20 декабря, 12 тестов относились к новому типу.

Отмечается, что Кипр сообщил о резком всплеске случаев COVID-19 за последние три недели, причем количество случаев на острове иногда превышает 600 в день. С момента первого появления вспышки на Кипре в начале марта и до 2 января было инфицировано 23 445 человек и 129 умерших людей.

Как сообщал УНН, ранее новый, более заразный штамм коронавируса зарегистрировали в США.

Напомним, в Великобритании ранее был обнаружен новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

В декабре около 30 стран мира объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией, в частности это: Германия, Нидерланды, Швеция, Израиль, Франция, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Эстония, Литва, Швейцария, Чехия, Хорватия, Канада, Финляндия и страны Южной Америки. Список стран дополнили Португалия, Польша и Россия.