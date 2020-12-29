"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружили в США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Новый, более заразный штамм коронавируса зарегистрировали в США, в штате Колорадо, об этом сообщил в Twitter губернатор региона Джаред Полис, передает УНН.
“Сегодня мы обнаружили в Колорадо первый случай заражения тем же вариантом вируса, который был обнаружен в Великобритании”, — написал он.
Как сообщает CNBC со ссылкой на региональное здравоохранение, больной — мужчина около 20 лет, он не выезжал за пределы страны. Власти проверяют его возможные контакты. По сообщению CNBC, это первый случай появления “британского” штамма на территории США.
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О возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно 14 декабря ее обнаружили британские ученые. К тому моменту в Великобритании новым штаммом заразились уже более 1 тыс. человек. На сегодня известно, что он заразнее распространялись ранее видов и может передаваться среди более молодых групп населения. При этом мутация не влияет на тяжесть заболевания и летальность.
“Британский” штамм ранее обнаружили в ряде стран, в том числе в Дании, Южной Корее, Канаде, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Австралии, Франции и Японии.