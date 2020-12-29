“Британський” штам коронавірусу вперше виявили в США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Новий, більш заразний штам коронавірусу зареєстрували в США, в штаті Колорадо, про це повідомив в Twitter губернатор регіону Джаред Поліс, передає УНН.
“Сьогодні ми виявили в Колорадо перший випадок зараження тим же варіантом вірусу, що був виявлений у Великій Британії”, — написав він.
Як повідомляє CNBC з посиланням на регіональне охорону здоров’я, хворий — чоловік близько 20 років, він не виїжджав за межі країни. Влада перевіряє його можливі контакти. За повідомленням CNBC, це перший випадок появи “британського” штаму на території США.
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Про виникнення нової мутації коронавірусної інфекції стало відомо 14 грудня її виявили британські вчені. До того моменту у Великій Британії новим штамом заразилися вже більше 1 тис. чоловік. На сьогодні відомо, що він заразнее поширювалися раніше видів і може передаватися серед більш молодих груп населення. При цьому мутація не впливає на тяжкість захворювання і летальність.
“Британський” штам раніше виявили в ряді країн, у тому числі в Данії, Південній Кореї, Канаді, Швейцарії, Німеччині, Нідерландах, Австралії, Франції та Японії.