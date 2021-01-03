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Кіпр повідомив про 12 випадків нового штаму коронавірусу з Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. На Кіпрі виявили 12 випадків нового типу коронавірусу у людей, які недавно приїхали з Великої Британії. Про це з посиланням на повідомлення міністерства охорони здоров'я Кіпру пише Reuters, передає УНН.

Кіпр повідомив про 12 випадків нового штаму коронавірусу з Великої Британії

Міністерство охорони здоров'я заявило, що з 19 позитивних тестів на COVID-19, зареєстрованих у осіб, які прибули на Кіпр з Великої Британії в період з 6 по 20 грудня, 12 тестів відносились до нового типу.

Відзначається, що Кіпр повідомив про різкий сплеск випадків COVID-19 за останні три тижні, причому кількість випадків на острові іноді перевищує 600 в день. З моменту першої появи спалаху на Кіпрі на початку березня і до 2 січня було інфіковано 23 445 людей і 129 померлих людей.

Як повідомляв УНН, раніше новий, більш заразний штам коронавірусу зареєстрували у США.

Нагадаємо, у Великій Британії раніше був виявлений новий штам коронавірусу, який на 70% більш заразний.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії.

У грудні близько 30 країн світу оголосили про припинення авіасполучення з Великою Британією, зокрема це: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Франція, Туреччина, Саудівська Аравія, Латвія, Естонія, Литва, Швейцарія, Чехія, Хорватія, Канада, Фінляндія і країни Південної Америки. Список країн доповнили Португалія, Польща і Росія.

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