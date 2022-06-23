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Кипр поддержит кандидатство Украины на членство в ЕС: Зеленский поговорил с президентом республики

Киев • УНН

 • 173514 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Республика Кипр готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Во время телефонного разговора с президентом Никосом Анастасиадисом поблагодарил за готовность Республики Кипр поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Обсудили участие Кипра в предстоящем восстановлении Украины", - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

Зеленский ранее сообщал, что три года назад на восстановление Донбасса потребовалось примерно 10 млрд долларов, теперь для восстановления Украины понадобятся сотни миллиардов.

В апреле премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на послевоенное восстановление Украины в долгосрочной перспективе нужно не менее 600 миллиардов долларов.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускорения этого процесса.

Украинские Национальные Новости

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