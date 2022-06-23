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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Кіпр підтримає кандидатство України на членство в ЄС: Зеленський поговорив з президентом республіки

Кіпр підтримає кандидатство України на членство в ЄС: Зеленський поговорив з президентом республіки

Київ • УНН

 • 173518 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Республіка Кіпр готова підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Під час телефонної розмови з президентом Нікосом Анастасіадісом подякував за готовність Республіки Кіпр підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Обговорили участь Кіпру у майбутній відбудові України", - написав Зеленський у Twitter.

Доповнення

Зеленський раніше повідомляв, що три роки тому на відновлення Донбасу було потрібно приблизно 10 млрд доларів, тепер для відбудови України знадобляться сотні мільярдів.

У квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на післявоєнну відбудову України в довгостроковій перспективі потрібно щонайменше 600 мільярдів доларів.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Греція та Кіпр підтримують членство України в ЄС, але виступають проти прискорення цього процесу.

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