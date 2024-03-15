Кипер: в результате ракетной атаки врага на Одессу погиб медик и спасатель

В результате российской ракетной атаки по Одессе погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Об этом информирует глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место", - сообщил Кипер.

Среди медиков и спасателей, по его словам, также есть тяжело раненые.

"Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнил Кипер.

Армия рф осуществила ракетную атаку на Одессу, есть пострадавшие - ОВА