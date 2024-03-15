Армия рф осуществила ракетную атаку на Одессу, есть пострадавшие - ОВА

Российские войска осуществили ракетную атаку на Одессу, приведшую к тому, что пострадали люди, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

В результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие - написал Кипер в Telegram.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются.

Напомним

Ранее сегодня сообщалось об угрозе баллистики для южных областей, в Одессе раздавались взрывы.