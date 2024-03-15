Армия рф осуществила ракетную атаку на Одессу, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
Российская ракетная атака на Одессу привела к тому, что есть пострадавшие.
Российские войска осуществили ракетную атаку на Одессу, приведшую к тому, что пострадали люди, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
В результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие
По его словам, на месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются.
Напомним
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