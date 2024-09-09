Кипер рассказал о значительных потерях урожая Одесской области из-за засухи и проектах мелиорации на 140 тысяч гектар

Из-за засухи в этом году Одесская область потеряла около 60% урожая подсолнечника и кукурузы. Об этом в интервью Укринформ рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Засуха - проблема южной части региона. Из-за этого мы потеряли там 50-60% урожая подсолнечника и кукурузы. Работаем, чтобы улучшить полив, мелиорацию. Чистим каналы, устанавливаем новые помпы, наполняем озера, которые пересыхают. Температурный режим ежегодно растет, это плохо. У нас есть проекты по мелиорации на 140 тыс. гектаров, надеемся на поддержку США по этому поводу, сейчас с партнерами ведутся переговоры - рассказал он.

Относительно урожая зерна - он тоже был не высокий в этом году, продолжил Кипер.

Солнце выжгло все, что можно было. Урожай невысокий, в прошлом году был приблизительно такой же. В среднем - до 40 центнеров с гектара. Если бы был полив, имели бы другой результат. Например, в одном из хозяйств Подольского района, где есть капельный полив, с гектара собирают до 70 центнеров - уточнил он.

Напомним, в прошлом году в Одесской области был начат эксперимент по выращиванию арбузов. Площадь под бахчевые увеличили вдвое до 3,2 тысячи гектаров, и это дало свои плоды. Оценивая эксперимент, Кипер отметил его успешность, добавляя, что в этом году аграрии области снова увеличили площадь под бахчевые.