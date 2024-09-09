Кіпер розповів про значні втрати урожаю Одещини через посуху та проєкти меліорації на 140 тисяч гектар
Київ • УНН
Через посуху Одеська область втратила близько 60% урожаю соняшника і кукурудзи. Влада працює над покращенням поливу та має проєкти з меліорації на 140 тис. гектарів, сподіваючись на підтримку США.
Через посуху цьогоріч Одещина втратила близько 60% урожаю соняшника і кукурудзи. Про це в інтерв’ю Укрінформ розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Посуха – проблема південної частини регіону. Через це ми втратили там 50-60% урожаю соняшника і кукурудзи. Працюємо, щоб покращити полив, меліорацію. Чистимо канали, встановлюємо нові помпи, наповнюємо озера, що пересихають. Температурний режим щороку зростає, це погано. У нас є проєкти з меліорації на 140 тис. гектарів, сподіваємося на підтримку США щодо цього, наразі з партнерами ведуться перемовини
Щодо урожаю зерна – він теж був не високий цьогоріч, продовжив Кіпер.
Сонце випалило все, що можна було. Урожай невисокий, минулоріч був приблизно такий самий. У середньому – до 40 центнерів із гектара. Якби був полив, мали б інший результат. Наприклад, у одному з господарств Подільського району, де є крапельний полив, з гектара збирають до 70 центнерів
Нагадаємо, минулого року на Одещині було розпочато експеримент з вирощування кавунів. Площу під баштанні збільшили удвічі до 3,2 тисячі гектарів, і це дало свої плоди. Оцінюючи експеримент, Кіпер зауважив на його успішності, додаючи, що цьогоріч аграрії області знову збільшили площу під баштанні.