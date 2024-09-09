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Кіпер розповів про значні втрати урожаю Одещини через посуху та проєкти меліорації на 140 тисяч гектар

Кіпер розповів про значні втрати урожаю Одещини через посуху та проєкти меліорації на 140 тисяч гектар

Київ • УНН

 • 21782 перегляди

Через посуху Одеська область втратила близько 60% урожаю соняшника і кукурудзи. Влада працює над покращенням поливу та має проєкти з меліорації на 140 тис. гектарів, сподіваючись на підтримку США.

Через посуху цьогоріч Одещина втратила близько 60% урожаю соняшника і кукурудзи. Про це в інтерв’ю Укрінформ розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Посуха – проблема південної частини регіону. Через це ми втратили там 50-60% урожаю соняшника і кукурудзи. Працюємо, щоб покращити полив, меліорацію. Чистимо канали, встановлюємо нові помпи, наповнюємо озера, що пересихають. Температурний режим щороку зростає, це погано. У нас є проєкти з меліорації на 140 тис. гектарів, сподіваємося на підтримку США щодо цього, наразі з партнерами ведуться перемовини

- розповів він.

Щодо урожаю зерна – він теж був не високий цьогоріч, продовжив Кіпер.

Сонце випалило все, що можна було. Урожай невисокий, минулоріч був приблизно такий самий. У середньому – до 40 центнерів із гектара. Якби був полив, мали б інший результат. Наприклад, у одному з господарств Подільського району, де є крапельний полив, з гектара збирають до 70 центнерів

- уточнив він.

Нагадаємо, минулого року на Одещині було розпочато експеримент з вирощування кавунів. Площу під баштанні збільшили удвічі до 3,2 тисячі гектарів, і це дало свої плоди. Оцінюючи експеримент, Кіпер зауважив на його успішності, додаючи, що цьогоріч аграрії області знову збільшили площу під баштанні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоАгроновиниУНН-Одеса

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