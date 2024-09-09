Кіпер розповів про значні втрати урожаю Одещини через посуху та проєкти меліорації на 140 тисяч гектар

Через посуху цьогоріч Одещина втратила близько 60% урожаю соняшника і кукурудзи. Про це в інтерв’ю Укрінформ розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Посуха – проблема південної частини регіону. Через це ми втратили там 50-60% урожаю соняшника і кукурудзи. Працюємо, щоб покращити полив, меліорацію. Чистимо канали, встановлюємо нові помпи, наповнюємо озера, що пересихають. Температурний режим щороку зростає, це погано. У нас є проєкти з меліорації на 140 тис. гектарів, сподіваємося на підтримку США щодо цього, наразі з партнерами ведуться перемовини