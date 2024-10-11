Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф в Одесской области
Киев • УНН
Олег Кипер сообщил о 4 погибших и 10 раненых в результате ночной атаки рф в Одесскую область. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В результате ночной атаки рф в Одесской области 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
«Прилет баллистической ракеты вчера унес жизни трех человек: 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.
10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии», - рассказал он.
Кипер напомнил, что 9 октября враг также атаковал Одесскую область.
«По состоянию на сейчас известно о 8 погибших. Это гражданские люди. И буквально несколько минут назад я получил информацию о том, что еще один человек, которому оказывалась медицинская помощь, к сожалению умер», - рассказал он.
Правоохранительные органы, по словам Кипера, фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
Одесса подверглась ночной атаке рф: 4 погибших, 10 раненых11 октября 2024, 05:13 • 9574 просмотра