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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф в Одесской области

Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф в Одесской области

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 07:10  •  3895 просмотра

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Олег Кипер сообщил о 4 погибших и 10 раненых в результате ночной атаки рф в Одесскую область. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В результате ночной атаки рф в Одесской области 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН

«Прилет баллистической ракеты вчера унес жизни трех человек: 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии», - рассказал он.

Кипер напомнил, что 9 октября враг также атаковал Одесскую область.

«По состоянию на сейчас известно о 8 погибших. Это гражданские люди. И буквально несколько минут назад я получил информацию о том, что еще один человек, которому оказывалась медицинская помощь, к сожалению умер», - рассказал он.

Правоохранительные органы, по словам Кипера, фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Одесса подверглась ночной атаке рф: 4 погибших, 10 раненых11 октября 2024, 05:13 • 9574 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
odessaОдесса