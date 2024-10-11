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Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Одещині

Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Одещині

Київ • УНН

 • 12674 перегляди

Олег Кіпер повідомив про 4 загиблих та 10 поранених внаслідок нічної атаки рф на Одещину. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Внаслідок нічної атаки рф на Одещині 10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН

"Приліт балістичної ракети вчора забрав життя трьох людей: 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані", - розповів він.

Кіпер нагадав, що 9 жовтня ворог також атакував Одещину.

"Станом на зараз відомо про 8 загиблих. Це цивільні людини. І буквально кілька хвилин тому я отримав інформацію про те, що ще одна людина, якій надавалася медична допомога, на жаль померла", - розповів він.

Правоохоронні органи, зі слів Кіпера, фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Одеса зазнала нічної атаки рф: 4 загиблих, 10 поранених11.10.24, 08:13 • 13915 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
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