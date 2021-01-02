Бросился на помощь: в Сумах друг за другом под лед провалилось двое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Сумах под лед провалилось двое мужчин - один поспешил на помощь другому, чтобы спасти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщение, что в городе Сумы на реке Псел (район одного из ТРЦ) под лед провалилось 2 мужчин, спасатели получили 2 января в 9:20.
"По предварительным данным, незадолго до происшествия, мужчина 1979 г.р., переходя водоем, провалился под лед на середине реки. Сумчанин 1946 г.р., который стал свидетелем происшествия, решил самостоятельно спасти утопающего, но также оказался подо льдом", - сказали в ведомстве.
Сотрудники ГСЧС, прибывшие по вызову, используя спасательный круг, вытащили пенсионера на берег, его правоохранители отвезли домой. С помощью лодки удалось приблизиться к 40-летнему утопающему и оперативно транспортировать на твердую поверхность. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.
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