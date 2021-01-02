Кинувся на допомогу: у Сумах один за одним під кригу провалилося двоє чоловіків

Повідомлення, що в місті Суми на річці Псел (район одного з ТРЦ) під кригу провалилося 2 чоловіків, рятувальники отримали 02 січня о 9:20.

"За попередніми даними, незадовго до пригоди, чоловік 1979 р.н., переходячи водойму, провалився під кригу на середині річці. Сумчанин 1946 р.н., який став свідком події, вирішив самостійно врятувати потопаючого, але також опинився під льодом", - сказали у відомстві.

Співробітники ДСНС, що прибули за викликом, використовуючи рятувальний круг, витягли пенсіонера на берег, його правоохоронці відвезли додому. За допомогою човна вдалося наблизитися до 40-річного потопаючого та оперативно транспортувати на тверду поверхню. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, пожежі в Україні з початку нового року забрали життя вже 7 людей.