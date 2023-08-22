"Кино ради Победы!" и цикл документальных киноновелл "Культура vs война" представили на Киевском фестивале высокого искусства

Детали

Bouquet Kyiv Stage длился четыре дня: с 17 по 20 августа в Софии Киевской, и представлял проекты, созданные во время войны.

Тема нынешнего фестиваля — “Дорогу покоряет тот, кто идет!” Она подчеркивает важность единения на пути к общей Победе и силу жизнеутверждающих проектов, созданных в это сверхтяжелое время. Bouquet Kyiv Stage-2023 стал своеобразной благодарностью украинским защитникам и, в частности, художникам, которые сегодня защищают нашу страну на фронте.

Фестиваль поддержал Благотворительный фонд “МХП-Громаді”. В рамках Bouquet Kyiv Stage состоялись показы Национального тура “Кино ради Победы!” и цикл документальных киноновелл “Культура vs война”, к созданию которых присоединился “МХП-Громаді”.

“Война, которую мы все переживаем сегодня — это война культур, война мироустройств и ценностей. Поэтому и оружие в этой войне не только военное. Для нашей Победы нам необходимо развивать культуру, распространять важные для нас смыслы и ценности. Проект „Культура vs война“ является мощным инструментом в сегодняшней войне — давая слово художникам, которые приближают Победу, проект распространяет ценности украинской культуры и дает возможность услышать „украинский голос“ во всем мире”, — прокомментировал заместитель председателя правления МХП Андрей Булах.

Справка

Национальный тур “Кино ради Победы!” реализуется по инициативе Офиса Президента, Госкино, Ассоциации “Смотри украинское!”, а также отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии.

“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.