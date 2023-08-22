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“Кіно заради Перемоги!” та цикл документальних кіноновел “Культура vs війна” представили на Київському фестивалі високого мистецтва

“Кіно заради Перемоги!” та цикл документальних кіноновел “Культура vs війна” представили на Київському фестивалі високого мистецтва

Київ • УНН

 • 497097 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Національний тур “Кіно заради Перемоги!” та цикл документальних кіноновел “Культура vs війна” представили на Київському фестивалі високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Про це повідомляє прес-служба благодійного фонду “МХП-Громаді”, передає УНН.

Деталі

Bouquet Kyiv Stage тривав чотири дні: з 17 по 20 серпня у Софії Київській, та представляв проєкти, створені під час війни.

Тема цьогорічного фестивалю — “Дорогу підкорює той, хто іде!”. Вона підкреслює важливість єднання на шляху до спільної Перемоги та силу життєствердних проєктів, створених у цей надважкий час. Bouquet Kyiv Stage-2023 став своєрідною подякою українським захисникам і, зокрема, митцям, які сьогодні захищають нашу країну на фронті.

Фестиваль підтримав Благодійний фонд “МХП-Громаді”. У межах Bouquet Kyiv Stage відбулися покази Національного туру “Кіно заради Перемоги!” та цикл документальних кіноновел “Культура vs війна”, до створення яких долучився “МХП-Громаді”.

“Війна, яку ми всі переживаємо сьогодні — це війна культур, війна світогрядів і цінностей. Тому і зброя в цій війні не тільки військова. Для нашої Перемоги нам необхідно розвивати культуру, поширювати важливі для нас смисли і цінності. Проект „Культура vs війна“ є потужним інструментом в сьогоднішній війні — даючи слово митцям, які наближають Перемогу, проєкт поширює цінності української культури і дає можливість почути „український голос“ в усьому світі”, — прокоментував заступник голови правління МХП Андрій Булах.

Довідка

Національний тур “Кіно заради Перемоги!” реалізується за ініціативи Офісу Президента, Держкіно, Асоціації “Дивись українське!”, а також окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.

“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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