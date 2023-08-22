“Кіно заради Перемоги!” та цикл документальних кіноновел “Культура vs війна” представили на Київському фестивалі високого мистецтва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Національний тур “Кіно заради Перемоги!” та цикл документальних кіноновел “Культура vs війна” представили на Київському фестивалі високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Про це повідомляє прес-служба благодійного фонду “МХП-Громаді”, передає УНН.
Деталі
Bouquet Kyiv Stage тривав чотири дні: з 17 по 20 серпня у Софії Київській, та представляв проєкти, створені під час війни.
Тема цьогорічного фестивалю — “Дорогу підкорює той, хто іде!”. Вона підкреслює важливість єднання на шляху до спільної Перемоги та силу життєствердних проєктів, створених у цей надважкий час. Bouquet Kyiv Stage-2023 став своєрідною подякою українським захисникам і, зокрема, митцям, які сьогодні захищають нашу країну на фронті.
Фестиваль підтримав Благодійний фонд “МХП-Громаді”. У межах Bouquet Kyiv Stage відбулися покази Національного туру “Кіно заради Перемоги!” та цикл документальних кіноновел “Культура vs війна”, до створення яких долучився “МХП-Громаді”.
“Війна, яку ми всі переживаємо сьогодні — це війна культур, війна світогрядів і цінностей. Тому і зброя в цій війні не тільки військова. Для нашої Перемоги нам необхідно розвивати культуру, поширювати важливі для нас смисли і цінності. Проект „Культура vs війна“ є потужним інструментом в сьогоднішній війні — даючи слово митцям, які наближають Перемогу, проєкт поширює цінності української культури і дає можливість почути „український голос“ в усьому світі”, — прокоментував заступник голови правління МХП Андрій Булах.
Довідка
Національний тур “Кіно заради Перемоги!” реалізується за ініціативи Офісу Президента, Держкіно, Асоціації “Дивись українське!”, а також окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.
“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.