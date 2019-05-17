Конец рабочей недели в столице начался со значительных пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По состоянию на 8:35 на дорогах Киева заметно максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспектах Победы, Броварском и Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса, Николая Бажана и Генерала Ватутина.
Также движение затруднено на улицах Елены Телиги, Семена Скляренко, Михаила Грушевского, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской и на Набережном шоссе.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Вадима Гетьмана и Александра Довженко.
Движение на Дарницком, Патона, Северном мостах затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Южном можно проехать свободно.
Как сообщал УНН, синоптики прогнозируют в последующие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.