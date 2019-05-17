Кінець робочого тижня у столиці розпочався зі значних заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Станом на 8:35 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, численні затори спостерігаються на проспектах Перемоги, Броварському та Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, на бульварі Тараса Шевченка, проспектах Леся Курбаса, Миколи Бажана та Генерала Ватутіна.
Також рух ускладнено на вулицях Олени Теліги, Семена Скляренка, Михайла Грушевського, В’ячеслава Чорновола, Великій Васильківській та на Набережному шосе.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Вадима Гетьмана та Олександра Довженка.
Рух на Дарницькому, Патона, Північному мостах ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро та Південному можна проїхати вільно.
Як повідомляв УНН, синоптики прогнозують у наступні три доби у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с.