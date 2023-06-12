Ким Чен Ын заявил о желании, "держась за руку" с путиным, стремиться к более тесному сотрудничеству с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и россией, "крепко держась за руку" с российским диктатором владимиром путиным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на государственное СМИ KCNA.
Детали
Ким Чен Ын направил поздравительное послание путину по случаю национального дня россии, поддержав решение рф начать полномасштабное вторжение в Украину.
Цитата
"Благодаря правильному решению и руководству президента России борьба российского народа за противодействие эскалации угроз и вызовов враждебных сил с целью лишить Россию ее суверенитета, безопасности и мирной жизни вступила в новую решающую фазу", - говорится в поздравительном послании.
Также в послании отмечается, что Ким выразил "полную поддержку и солидарность" российскому народу и заявил, что рф якобы "олицетворяет священное дело защиты суверенных государств".
Кроме того, Ким Чен Ын подтвердил готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и россией, "крепко держась за руку" с российским диктатором.
Напомним
Северная Корея наладила тесные связи с кремлем и поддержала москву после того, как она вторглась в Украину в 2022 году, в частности после того, как рф объявила об оккупации частей Украины, которую большинство членов ООН осудили как незаконную. Также КНДР признала "независимость" так называемых "днр" и "лнр".