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Ким Чен Ын заявил о желании, "держась за руку" с путиным, стремиться к более тесному сотрудничеству с рф

Киев • УНН

 • 973570 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и россией, "крепко держась за руку" с российским диктатором владимиром путиным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на государственное СМИ KCNA.

Ким Чен Ын заявил о желании, "держась за руку" с путиным, стремиться к более тесному сотрудничеству с рф

Детали

Ким Чен Ын направил поздравительное послание путину по случаю национального дня россии, поддержав решение рф начать полномасштабное вторжение в Украину.

Цитата

"Благодаря правильному решению и руководству президента России борьба российского народа за противодействие эскалации угроз и вызовов враждебных сил с целью лишить Россию ее суверенитета, безопасности и мирной жизни вступила в новую решающую фазу", - говорится в поздравительном послании.

Также в послании отмечается, что Ким выразил "полную поддержку и солидарность" российскому народу и заявил, что рф якобы "олицетворяет священное дело защиты суверенных государств".

Кроме того, Ким Чен Ын подтвердил готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и россией, "крепко держась за руку" с российским диктатором.

Напомним

Северная Корея наладила тесные связи с кремлем и поддержала москву после того, как она вторглась в Украину в 2022 году, в частности после того, как рф объявила об оккупации частей Украины, которую большинство членов ООН осудили как незаконную. Также КНДР признала "независимость" так называемых "днр" и "лнр".

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