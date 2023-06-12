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Кім Чен Ин заявив про бажання, "тримаючись за руку" з путіним, прагнути до тіснішої співпраці з рф

Київ • УНН

 • 973570 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про бажання прагнути до тіснішої стратегічної співпраці між КНДР і росією, "міцно тримаючись за руку" з російським диктатором володимиром путіним. Про це УНН повідомляє з посиланням на державне ЗМІ KCNA.

Кім Чен Ин заявив про бажання, "тримаючись за руку" з путіним, прагнути до тіснішої співпраці з рф

Деталі

Кім Чен Ин надіслав привітальне послання путіну з нагоди національного дня росії, підтримавши рішення рф почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Цитата

"Завдяки правильному рішенню і керівництву президента Росії боротьба російського народу за протидію ескалації загроз і викликів ворожих сил з метою позбавити Росію її суверенітету, безпеки і мирного життя вступила в нову вирішальну фазу", - йдеться у вітальному посланні.

Також у посланні наголошується, що Кім висловив "повну підтримку і солідарність" російському народові і заявив, що рф нібито "уособлює священну справу захисту суверенних держав".

Крім того, Кім Чен Ин підтвердив готовність прагнути до тіснішої стратегічної співпраці між КНДР і росією, "міцно тримаючись за руку" з російським диктатором.

Нагадаємо

Північна Корея налагодила тісні зв'язки з кремлем і підтримала москву після того, як вона вторглася в Україну 2022 року, зокрема після того, як рф оголосила про окупацію частин України, яку більшість членів ООН засудили як незаконні. Також КНДР визнала "незалежність" так званих "днр" і "лнр".

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