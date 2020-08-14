Ким Чен Ын решил изменить премьер-министра Северной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Док Хун назначен новым председателем кабинета министров страны. Об этом сообщило в пятницу агентство ЦТАК, передает УНН.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания политбюро ЦК ТПК под председательством лидера республики Ким Чен Ына.
Занимавший до настоящего времени пост председателя кабмина Ким Чжэ Рён получил новое назначение в руководстве ЦК партии, говорится в сообщении ЦТАК.
Добавим, в июле заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) прошло под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.
В ходе встречи был затронут ряд тем, касающихся назначений и увольнений в рядах командного состава армии, а также организационные вопросы. “После этого состоялась закрытая часть заседания, посвященная проверке боеготовности армейских подразделений в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы. Обсуждались вопросы укрепления сил сдерживания”, — отмечало агентство ЦТАК.