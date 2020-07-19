Кім Чен Ин на нараді ЦК партії КНДР - обговорив боєздатність армії

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19 березня, 18:42 • 98831 перегляди

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19 березня, 18:06 • 137938 перегляди

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19 березня, 14:10 • 116342 перегляди

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19 березня, 10:24 • 130681 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Засідання Центрального військового комітету Трудової партії Кореї (ТПК) пройшло під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це в неділю повідомляє Центральний телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), інформує УНН.

В ході зустрічі було порушено низку тем, що стосуються призначень і звільнень в рядах командного складу армії, а також організаційні питання. “Після цього відбулася закрита частина засідання, присвячена перевірці боєготовності армійських підрозділів у зв’язку з напруженою ситуацією на Корейському півострові і наявністю потенційної військової загрози. Обговорювалися питання зміцнення сил стримування”, — зазначає агентство.

Матеріал на сайті ЦТАК супроводжується фотографією Кім Чен Ина. Останнє засідання Центрального військового комітету ТПК під керівництвом лідера республіки відбулося 24 травня.

У квітні через відсутність Кім Чен Ина на щорічній сесії Верховних народних зборів (ВНЗ) і на церемонії з нагоди 108-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена в західній пресі з’явилися твердження про проблеми зі здоров’ям у керівника КНДР і нібито перенесену ним операцію. Згодом Кім Чен Ин взяв участь у відкритті Сунчхонського заводу добрив 1 травня.

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