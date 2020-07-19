Кім Чен Ин на нараді ЦК партії КНДР - обговорив боєздатність армії

В ході зустрічі було порушено низку тем, що стосуються призначень і звільнень в рядах командного складу армії, а також організаційні питання. “Після цього відбулася закрита частина засідання, присвячена перевірці боєготовності армійських підрозділів у зв’язку з напруженою ситуацією на Корейському півострові і наявністю потенційної військової загрози. Обговорювалися питання зміцнення сил стримування”, — зазначає агентство.

Матеріал на сайті ЦТАК супроводжується фотографією Кім Чен Ина. Останнє засідання Центрального військового комітету ТПК під керівництвом лідера республіки відбулося 24 травня.

У квітні через відсутність Кім Чен Ина на щорічній сесії Верховних народних зборів (ВНЗ) і на церемонії з нагоди 108-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена в західній пресі з’явилися твердження про проблеми зі здоров’ям у керівника КНДР і нібито перенесену ним операцію. Згодом Кім Чен Ин взяв участь у відкритті Сунчхонського заводу добрив 1 травня.