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Дослідники з питань КНДР повідомили деталі здоров'я Кім Чен Ина

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Експерти вивчили проблеми зі здоров’ям, наявні у лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, і оцінили загрозу, яку становлять для його стану його власні шкідливі звички. Про це пише дослідницьке видання 38 North, яке працює з темою КНДР, зазначає УНН.

Дослідники з питань КНДР повідомили деталі здоров'я Кім Чен Ина

За словами фахівців, на здоров’ї північнокорейського лідера негативно позначається як його нездоровий спосіб життя, так і спадковість. Відомо, що і його батько Кім Чен Ір, і дід Кім Ір Сен померли в результаті серцевого нападу. Крім того, батько нинішнього глави КНДР також переніс інсульт за декілька років до смерті. Ці обставини дозволяють припустити, що проблеми з серцем є і у Кім Чен Ина, вважають експерти.

Крім того, північнокорейський лідер страждає патологічним ожирінням. Так, при зростанні близько 170 сантиметрів Кім Чен Ин важить більше 135 кілограмів. На цьому фоні, а також на тлі постійного зловживання спиртними напоями, калорійною їжею і палінням у політика міг розвинутися діабет, і, швидше за все, спостерігається підвищений артеріальний тиск і рівень холестерину. Ці фактори також негативно позначаються на стані його серцево-судинній системі.

Також, вважають експерти, Кім Чен Ин страждає від фокальної дистонії — неврологічного розладу, який характеризується мимовільними рухами і спазмами м’язів. За словами фахівців, це могло б пояснити дивні положення, які приймає ліва рука північнокорейського лідера, коли він сидить, і які регулярно можна спостерігати на фотографіях.

Кім Чен Ин не з’являвся на публіці з 11 квітня. 15 квітня він пропустив святкування дня народження свого діда, засновника КНДР Кім Ір Сена. Через його відсутність почали з’являтися чутки про його можливу смерть або хворобу. Так, колишній посол КНДР в Лондоні Тхе Ен Хо, який втік до Південної Кореї в 2016 році, заявляв, що північнокорейський лідер не може самостійно встати або нормально ходити. Також джерела повідомляли, що політик нібито знаходиться у вегетативному стані після невдалої операції на серці.

Проте, дослідники помітили, за даними супутникових знімків, особистий поїзд глави КНДР 29 квітня на залізничній станції в місті Вонсан, яка обслуговує політичну “верхівку” держави.

Раніше японське видання Yomiuri повідомило, що в КНДР йде підготовка заміни Кім Чен Ина на посаді глави держави

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