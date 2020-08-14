Кім Чен Ин вирішив змінити прем'єр-міністра Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Заступник голови ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) Кім Док Хун призначений новим головою кабінету міністрів країни. Про це повідомило в п’ятницю агентство ЦТАК, передає УНН.
Відповідне рішення було прийнято в ході засідання політбюро ЦК ТПК під головуванням лідера республіки Кім Чен Ина.
Займав до теперішнього часу пост голови кабміну Кім Чже Рьон отримав нове призначення в керівництві ЦК партії, говориться в повідомленні ЦТАК.
Додамо, в липні засідання Центрального військового комітету Трудової партії Кореї (ТПК) пройшло під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина.
В ході зустрічі було порушено низку тем, що стосуються призначень і звільнень в рядах командного складу армії, а також організаційні питання. “Після цього відбулася закрита частина засідання, присвячена перевірці боєготовності армійських підрозділів у зв’язку з напруженою ситуацією на Корейському півострові і наявністю потенційної військової загрози. Обговорювалися питання зміцнення сил стримування”, — відзначало агентство ЦТАК.