Несколькими поединками завершился третий тур чемпионата Беларуси по футболу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62018 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72812 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86257 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84446 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103527 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86360 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102734 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105872 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130933 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Несколькими поединками завершился третий тур чемпионата Беларуси по футболу

Несколькими поединками завершился третий тур чемпионата Беларуси по футболу

Киев  •  УНН

 • 12546 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В рамках 30-го чемпионата Республики Беларусь среди команд высшей лиги по футболу подбежал к завершению третий тур, передает УНН со ссылкой на АБФФ.

В центральном поединке тура “Энергетик-БГУ” дома разобрался с “Минском” — 2:0. Мячи забивали узбек Яхшибоев и белорус Носко. К этому моменту команды шли без очковых потерь. Сейчас “Энергетик-БГУ” стал единоличным лидером соревнований — 9 баллов.

Вашему вниманию результаты других баталий:

  • “Белшина” (Бобруйск) — “Городея” 0:1
  • “Динамо-Минск” — “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) 2:0
  • “Шахтер” (Солигорск) — “Неман” (Гродно) 0:0
  • “БАТЭ” (Борисов) — “Движение” (Брест) 1:0
  • “Динамо” Брест — “Славия” Мозырь 1:2
  • “РЦОР-БГУ” — “Минск” 2:0
  • “Смолевичи” — “Витебск” 0:1
  • “Ислочь” — “Слуцк” 2:3.

Добавим, что действующий чемпион “Динамо” из Бреста имеет 4 очка и идет 10-м, а самая титулованная команда страны ”БАТЭ" только 11-я (3).

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