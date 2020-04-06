Несколькими поединками завершился третий тур чемпионата Беларуси по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В рамках 30-го чемпионата Республики Беларусь среди команд высшей лиги по футболу подбежал к завершению третий тур, передает УНН со ссылкой на АБФФ.
В центральном поединке тура “Энергетик-БГУ” дома разобрался с “Минском” — 2:0. Мячи забивали узбек Яхшибоев и белорус Носко. К этому моменту команды шли без очковых потерь. Сейчас “Энергетик-БГУ” стал единоличным лидером соревнований — 9 баллов.
Вашему вниманию результаты других баталий:
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- “Белшина” (Бобруйск) — “Городея” 0:1
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- “Динамо-Минск” — “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) 2:0
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- “Шахтер” (Солигорск) — “Неман” (Гродно) 0:0
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- “БАТЭ” (Борисов) — “Движение” (Брест) 1:0
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- “Динамо” Брест — “Славия” Мозырь 1:2
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- “РЦОР-БГУ” — “Минск” 2:0
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- “Смолевичи” — “Витебск” 0:1
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- “Ислочь” — “Слуцк” 2:3.
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Добавим, что действующий чемпион “Динамо” из Бреста имеет 4 очка и идет 10-м, а самая титулованная команда страны ”БАТЭ" только 11-я (3).