Кількома поєдинками завершився третій тур чемпіонату Білорусі з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В рамках 30-го чемпіонату Республіки Білорусь серед команд вищої ліги з футболу підбіг до завершення третій тур, передає УНН з посиланням на АБФФ.
У центральному поєдинку туру “Енергетик-БГУ” вдома розібрався із “Мінськом” — 2:0. М’ячі забивали узбек Яхшібоєв та білорус Носко. До цього моменту команди йшли без очкових втрат. Наразі “Енергетик-БГУ” став одноосібним лідером змагань — 9 балів.
До вашої уваги результати інших баталій:
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- “Бєлшина” (Бобруйськ) — “Городея” 0: 1
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- “Динамо-Мінськ” — “Торпедо-БелАЗ” (Жодіно) 2:0
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- “Шахтар” (Солігорськ) — “Нєман” (Гродно) 0:0
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- “БАТЕ” (Борисов) — “Рух” (Брест) 1:0
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- “Динамо” Брест — “Славія” Мозир 1:2
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- “РЦОР-БГУ” — “Мінськ” 2:0
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- “Смолевічі” — “Вітебськ” 0:1
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- “Іслочь” — “Слуцьк” 2:3.
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Додамо, що чинний чемпіон “Динамо” з Бресту має 4 очки і йде 10-м, а найбільш титулована команда країни “БАТЕ” лише 11-та (3).