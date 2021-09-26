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Несколько школьников в США заподозрили в подготовке нового "Колумбайна" в годовщину массового убийства

Несколько школьников в США заподозрили в подготовке нового "Колумбайна" в годовщину массового убийства

Киев  •  УНН

 • 19426 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Четырех старшеклассников в американском штате Пенсильвания обвиняют в подготовке массовой стрельбы в школе в 2024 году, в 25-ю годовщину стрельбы в "Колумбайне", пишет УНН со ссылкой на ABC27 News.

Детали

Окружной прокурор округа Лакаванна Марк Пауэлл заявил в пятницу, что двое учеников, 15-летний мальчик и 15-летняя девочка, были обвинены как взрослые из-за характера предполагаемых преступлений.

Девушка-подросток обвиняется в хранении оружия массового поражения, террористических угрозах, нападении при отягчающих обстоятельствах и преступном сговоре. Парень обвиняется в хранении оружия массового поражения, хранении взрывчатых веществ, преступном сговоре, террористических угрозах, нападении при отягчающих обстоятельствах.

Судебные документы показывают, что группа якобы планировала атаковать среднюю школу Данмор 20 апреля 2024 года с применением оружия и взрывчатки.

Власти заявили, что подростки назвали предполагаемый заговор “Прирожденные убийцы” (“Natural Born Killers”) и заявили в групповом чате, что “расстреляют школу”.

Сообщается, что у 15-летней девочки были материалы для изготовления взрывчатки в ее доме, которые, как сообщает местное издание, правоохранители обнаружили в ходе обыска.

Полиция также нашла записную книжку, в которой она якобы боготворила стрелков “Колумбайн” и оружие, которое они использовали. Она якобы сказала в группе, что раздаст всем плащи, противогазы и бронежилеты.

Также согласно сообщению, планировать предполагаемую атаку подростки начали в сентябре 2020 года, когда девушка рассказала парню о “Колумбайне”. Согласно судебным документам, мать девочки заявила, что ее дочь была одержима стрельбой в "Колумбайне".

“Пока расследование продолжается, я хочу заверить родителей, учеников и сотрудников средней школы Данмор, что мы не считаем, что в настоящее время существует какая-либо активная угроза. Мы рады, что этот заговор был раскрыт до того, как кто-либо пострадал, и призываем всех, кто обладает информацией о потенциальных угрозах насилия в школе, немедленно связаться с полицией”, — сказал Пауэлл.

Он указал, что еще двух учеников обвиняют как несовершеннолетних.

Справка

Массовое убийство в школе "Колумбайн" совершили двое учеников Эрик Харрис и Дилан Клиболд 20 апреля 1999 года. Нападавшие использовали стрелковое оружие (карабин, пистолет и ружье), а также самодельные взрывные устройства. В результате погибло 13 человек, в том числе 12 учеников школы — еще 23 человека были ранены. Нападавшие покончили с собой.

Нападение на “Колумбайн” является одним из самых широко освещенных и до 2012 года оставалось самым кровавым в американской истории. С тех пор в США произошло несколько десятков случаев стрельбы в школах. В некоторых из них нападавшие делали отсылки к Колумбайну.

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