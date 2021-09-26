Кількох школярів у США запідозрили у підготовці нового "Колумбайну" у роковини масового вбивства

Деталі

Окружний прокурор округу Лакаванна Марк Пауелл заявив в п'ятницю, що двоє учнів, 15-річний хлопчик і 15-річна дівчинка, були обвинувачені як дорослі через характер передбачуваних злочинів.

Дівчина-підліток звинувачується у зберіганні зброї масового ураження, терористичній загрозі, нападі при обтяжуючих обставинах і злочинній змові. Хлопець звинувачується в зберіганні зброї масового ураження, зберіганні вибухових речовин, злочинній змові, терористичній загрозі, нападі при обтяжуючих обставинах.

Судові документи показують, що група нібито планувала атакувати середню школу Данмор 20 квітня 2024 року із застосуванням зброї та вибухівки.

Влада заявила, що підлітки назвали передбачувану змову "Природжені вбивці" ("Natural Born Killers") і заявили в груповому чаті, що "розстріляють школу".

Повідомляється, що у 15-річної дівчинки вдома були матеріали для виготовлення вибухівки, які, як повідомляє місцеве видання, правоохоронці виявили під час обшуку. Поліція також знайшла записну книжку, у якій вона нібито обожнювала стрілків "Колумбайну" і зброю, яку вони використовували. Вона нібито сказала в групі, що роздасть всім плащі, протигази і бронежилети.

Також згідно з повідомленням, планувати передбачувану атаку підлітки почали у вересні 2020 року, коли дівчина розповіла хлопцю про "Колумбайн". Згідно з судовими документами, мати дівчинки заявила, що її дочка була одержима стріляниною у "Колумбайні".

"Поки розслідування триває, я хочу запевнити батьків, учнів і співробітників середньої школи Данмор, що ми не вважаємо, що наразі існує якась активна загроза. Ми раді, що ця змова була розкрита до того, як хто-небудь постраждав, і закликаємо всіх, хто володіє інформацією про потенційні загрози насильства в школі, негайно зв'язатися з поліцією", - сказав Пауелл.

Він вказав, що ще двох учнів обвинувачують як неповнолітніх.

Довідка

Масове вбивство в школі "Колумбайн" скоїли двоє учнів Ерік Гарріс і Ділан Кліболд 20 квітня 1999 року. Нападники використовували стрілецьку зброю (карабін, пістолет і рушницю), а також саморобні вибухові пристрої. У результаті загинуло 13 осіб, в тому числі 12 учнів школи - ще 23 людини були поранені. Нападники наклали на себе руки.

Напад на "Колумбайн" є одним з найбільш широко висвітлених і до 2012 року залишався найкривавішим в американській історії. Відтоді в США сталося кілька десятків випадків стрілянини в школах. У деяких з них нападники робили відсилки до "Колумбайну".