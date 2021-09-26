Кількох школярів у США запідозрили у підготовці нового "Колумбайну" у роковини масового вбивства

ukru
19:38 • 78440 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102683 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162819 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145893 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147639 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159135 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176712 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149977 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159151 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176003 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154386 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126010 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120149 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138025 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96510 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162819 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154386 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252243 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248536 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54637 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64657 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62870 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98805 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109781 перегляди
Актуальне
Кількох школярів у США запідозрили у підготовці нового "Колумбайну" у роковини масового вбивства

Кількох школярів у США запідозрили у підготовці нового "Колумбайну" у роковини масового вбивства

Київ • УНН

 • 19431 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Чотирьох старшокласників в американському штаті Пенсильванія обвинувачують у підготовці масової стрілянини в школі в 2024 році, у 25-ту річницю стрілянини в "Колумбайні", пише УНН з посиланням на ABC27 News.

Деталі

Окружний прокурор округу Лакаванна Марк Пауелл заявив в п'ятницю, що двоє учнів, 15-річний хлопчик і 15-річна дівчинка, були обвинувачені як дорослі через характер передбачуваних злочинів.

Дівчина-підліток звинувачується у зберіганні зброї масового ураження, терористичній загрозі, нападі при обтяжуючих обставинах і злочинній змові. Хлопець звинувачується в зберіганні зброї масового ураження, зберіганні вибухових речовин, злочинній змові, терористичній загрозі, нападі при обтяжуючих обставинах.

Судові документи показують, що група нібито планувала атакувати середню школу Данмор 20 квітня 2024 року із застосуванням зброї та вибухівки.

Влада заявила, що підлітки назвали передбачувану змову "Природжені вбивці" ("Natural Born Killers") і заявили в груповому чаті, що "розстріляють школу".

Повідомляється, що у 15-річної дівчинки вдома були матеріали для виготовлення вибухівки, які, як повідомляє місцеве видання, правоохоронці виявили під час обшуку. Поліція також знайшла записну книжку, у якій вона нібито обожнювала стрілків "Колумбайну" і зброю, яку вони використовували. Вона нібито сказала в групі, що роздасть всім плащі, протигази і бронежилети.

Також згідно з повідомленням, планувати передбачувану атаку підлітки почали у вересні 2020 року, коли дівчина розповіла хлопцю про "Колумбайн". Згідно з судовими документами, мати дівчинки заявила, що її дочка була одержима стріляниною у "Колумбайні".

"Поки розслідування триває, я хочу запевнити батьків, учнів і співробітників середньої школи Данмор, що ми не вважаємо, що наразі існує якась активна загроза. Ми раді, що ця змова була розкрита до того, як хто-небудь постраждав, і закликаємо всіх, хто володіє інформацією про потенційні загрози насильства в школі, негайно зв'язатися з поліцією", - сказав Пауелл.

Він вказав, що ще двох учнів обвинувачують як неповнолітніх.

Довідка

Масове вбивство в школі "Колумбайн" скоїли двоє учнів Ерік Гарріс і Ділан Кліболд 20 квітня 1999 року. Нападники використовували стрілецьку зброю (карабін, пістолет і рушницю), а також саморобні вибухові пристрої. У результаті загинуло 13 осіб, в тому числі 12 учнів школи - ще 23 людини були поранені. Нападники наклали на себе руки.

Напад на "Колумбайн" є одним з найбільш широко висвітлених і до 2012 року залишався найкривавішим в американській історії. Відтоді в США сталося кілька десятків випадків стрілянини в школах. У деяких з них нападники робили відсилки до "Колумбайну".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами