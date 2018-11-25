Число жертв в результате аварии яхты в Уганде возросло до 29 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По меньшей мере 29 человек погибли в результате аварии яхты на озере Виктория в Уганде. Судьба еще 60 человек остается неизвестной, со ссылкой на The Guardian передает УНН.
Ранее сообщалось, что прогулочное судно затонуло в части озера, которое принадлежит Уганде. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них спасены, 39 считаются пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжалась, несмотря на ночь и продлена на данный момент.
Среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя - родной брат правящего монарха этой страны, а также звезды местного шоу-бизнеса. Африканском принцу удалось спастись, его жизни ничего не угрожает.
Местные жители сообщили журналистам, что яхта перевернулась буквально в нескольких десятках метров от крупнейшего на озере острова Укервея. Компания местной элиты и "золотой молодежи" отправилась туда на пляжную вечеринку.