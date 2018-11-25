Кількість жертв внаслідок аварії яхти в Уганді збільшилась до 29 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Щонайменше 29 осіб загинули внаслідок аварії яхти на озері Вікторія в Уганді. Доля ще 60 осіб залишається невідомою, з посиланням на The Guardian передає УНН.
Раніше повідомлялось, що прогулянкове судно затонуло в частині озера, що належить Уганді. На борту яхти знаходилися 120 чоловік, 70 з них врятовані, 39 вважаються зниклими без вести.
Пошуково-рятувальна операція тривала, незважаючи на ніч та продовжена на даний момент.
Серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауді Васайя — рідний брат правлячого монарха цієї країни, а також зірки місцевого шоу-бізнесу. Африканському принцу вдалося врятуватися, його життю нічого не загрожує.
Місцеві жителі повідомили журналістам, що яхта перекинулася буквально в декількох десятках метрів від найбільшого на озері острова Укервея. Компанія місцевої еліти і “золотої молоді” вирушила туди на пляжну вечірку.