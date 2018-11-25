На озері Вікторія затонула яхта: щонайменше 13 загиблих

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Щонайменше 13 людей загинули в суботу, 24 листопада, в результаті аварії яхти на озері Вікторія. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське видання Dailly Mirror.

Прогулянкове судно затонуло в частині озера, що належить Уганді. На борту яхти знаходилися 120 чоловік, 70 з них врятовані, 39 вважаються зниклими без вести. Пошуково-рятувальна операція тривала, незважаючи на ніч та продовжена на даний момент.

Серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауді Васайя — рідний брат правлячого монарха цієї країни, а також зірки місцевого шоу-бізнесу. Африканському принцу вдалося врятуватися, його життю нічого не загрожує.

Місцеві жителі повідомили журналістам, що яхта перекинулася буквально в декількох десятках метрів від найбільшого на озері острова Укервея. Компанія місцевої еліти і “золотої молоді” вирушила туди на пляжну вечірку.

Як повідомляв УНН, щонайменше дев’ять людей загинули при сході зсуву на житлові будинки в районі Лімон-Інданса в провінції Морона-Сантьяго на сході Еквадору. Про це повідомила в суботу рятувальна служба південноамериканської країни.

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