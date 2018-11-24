В Еквадорі через зсув загинули дев'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Щонайменше дев’ять людей загинули при сході зсуву на житлові будинки в районі Лімон-Інданса в провінції Морона-Сантьяго на сході Еквадору. Про це повідомила в суботу рятувальна служба південноамериканської країни, інформує УНН.
До теперішнього часу відомо ще про вісім постраждалих і чотирьох зниклих безвісті. Зсув зруйнував не менше п’яти будинків.
На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.
Як повідомляв УНН, нещодавно внаслідок зсуву в бразильському місті Нітерой (штат Ріо-де-Жанейро), загинули щонайменше 14 людей. Як повідомляли місцеві видання, в результаті зсуву, який стався у суботу 10 листопада, були пошкоджені 9 житлових будинків. Рятувальникам та добровольцям вдалося дістати з-під уламків 11 постраждалих. Ще мінімум четверо вважаються зниклими безвісти. Повідомляється, що роботи з пошуку постраждали продовжувались усю ніч.