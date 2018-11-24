В Эквадоре из-за оползня погибли девять человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104173 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109770 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146413 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141937 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135192 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127692 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169312 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118048 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Эквадоре из-за оползня погибли девять человек

В Эквадоре из-за оползня погибли девять человек

Киев  •  УНН

 • 8716 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. По меньшей мере девять человек погибли при сходе оползня на жилые дома в районе Лимон-Инданса в провинции Морона-Сантьяго на востоке Эквадора. Об этом сообщила в субботу спасательная служба южноамериканской страны, передает УНН.

К настоящему времени известно еще о восьми пострадавших и четверых пропавших без вести. Оползень разрушил не менее пяти домов.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщал УНН, недавно в результате сдвига в бразильском городе Нитерой (штат Рио-де-Жанейро), погибли по меньшей мере 14 человек. Как сообщали местные издания, в результате оползня, который произошел в субботу 10 ноября, были повреждены 9 жилых домов. Спасателям и добровольцам удалось достать из-под обломков 11 пострадавших. Еще минимум четверо считаются пропавшими без вести. Сообщается, что работы по поиску пострадавших продолжались всю ночь.

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