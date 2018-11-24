В Эквадоре из-за оползня погибли девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По меньшей мере девять человек погибли при сходе оползня на жилые дома в районе Лимон-Инданса в провинции Морона-Сантьяго на востоке Эквадора. Об этом сообщила в субботу спасательная служба южноамериканской страны, передает УНН.
К настоящему времени известно еще о восьми пострадавших и четверых пропавших без вести. Оползень разрушил не менее пяти домов.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Как сообщал УНН, недавно в результате сдвига в бразильском городе Нитерой (штат Рио-де-Жанейро), погибли по меньшей мере 14 человек. Как сообщали местные издания, в результате оползня, который произошел в субботу 10 ноября, были повреждены 9 жилых домов. Спасателям и добровольцам удалось достать из-под обломков 11 пострадавших. Еще минимум четверо считаются пропавшими без вести. Сообщается, что работы по поиску пострадавших продолжались всю ночь.