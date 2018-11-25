На озере Виктория затонула яхта: не менее 13 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли в субботу, 24 ноября, в результате аварии яхты на озере Виктория. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание Dailly Mirror.
Прогулочное судно затонуло в части озера, которая принадлежит Уганде. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них спасены, 39 считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась, несмотря на ночь и продлена на данный момент.
Среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя — родной брат правящего монарха этой страны, а также звезды местного шоу-бизнеса. Африканскому принцу удалось спастись, его жизни ничего не угрожает.
Местные жители сообщили журналистам, что яхта перевернулась буквально в нескольких десятках метров от крупнейшего на озере острова Укервея. Компания местной элиты и “золотой молодежи” отправилась туда на пляжную вечеринку.
Как сообщал УНН, по меньшей мере девять человек погибли при сходе оползня на жилые дома в районе Лимон-Инданса в провинции Морона-Сантьяго на востоке Эквадора. Об этом сообщила в субботу спасательная служба южноамериканской страны.