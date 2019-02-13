Количество жертв теракта в Иране достигло 41 – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Количество погибших из-за атаки смертника на юго-востоке Ирана выросло до 41. Об этом сообщает УНН со ссылкой сообщение информационного агентства Fars в Twitter.
"Число погибших в результате теракта бойцов Революционной гвардии (также Корпус Стражей Исламской революции - иранское элитное военно-политическое подразделение) на дороге Чанали в Хаш-Захедан возросло до 41 человека", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, двадцать членов элитной революционной гвардии Ирана погибли в результате атаки террориста-самоубийцы на юго-востоке страны. Как стало известно, смертник на насыщенном взрывчаткой автомобиле атаковал автобус с военнослужащими на дороге между городами Захедан и Хаш.
Ответственность за нападение на революционную гвардию Ирана взяла группировка Jaish al Adl.
Напомним, суд в Тунисе приговорил к пожизненному заключению семерых исламистов за нападения на туристов в 2015 году, в результате чего погибли десятки людей.