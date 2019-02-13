Количество жертв теракта в Иране достигло 41 – СМИ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65806 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87568 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131822 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131188 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130334 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125288 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161710 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Количество жертв теракта в Иране достигло 41 – СМИ

Количество жертв теракта в Иране достигло 41 – СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Количество погибших из-за атаки смертника на юго-востоке Ирана выросло до 41. Об этом сообщает УНН со ссылкой сообщение информационного агентства Fars в Twitter.

"Число погибших в результате теракта бойцов Революционной гвардии (также Корпус Стражей Исламской революции - иранское элитное военно-политическое подразделение) на дороге Чанали в Хаш-Захедан возросло до 41 человека", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, двадцать членов элитной революционной гвардии Ирана погибли в результате атаки террориста-самоубийцы на юго-востоке страны. Как стало известно, смертник на насыщенном взрывчаткой автомобиле атаковал автобус с военнослужащими на дороге между городами Захедан и Хаш.

Ответственность за нападение на революционную гвардию Ирана взяла группировка Jaish al Adl.

Напомним, суд в Тунисе приговорил к пожизненному заключению семерых исламистов за нападения на туристов в 2015 году, в результате чего погибли десятки людей.

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