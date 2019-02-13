В Иране из-за атаки самоубийцы погибли 20 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Двадцать членов элитной революционной гвардии Ирана погибли в результате атаки самоубийцы на юго-востоке страны, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Террорист-самоубийца на насыщенном взрывчаткой автомобиле атаковал автобус с военнослужащими на дороге между городами Захедан и Хаш, неустойчивой территории у пакистанской границы, где часто действуют воинствующие группы и контрабанды наркотиков. В результате взрыва погибли 20 иранских гвардейцев", - пишет издание.
Ответственность за нападение на революционную гвардию Ирана взяла группировка Jaish al Adl.
Напомним, сотни тысяч иранцев прошли маршами по всей стране по случаю сорокалетия революции свергла монархию и привела к установлению нынешнего режима.
По крайней мере три человека погибли, когда террористы-смертники напали на министерство иностранных дел Ливии в Триполи.