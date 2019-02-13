В Ірані через атаку самогубця загинуло 20 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Двадцять членів елітної революційної гвардії Ірану загинули в результаті атаки самогубця на південному сході країни, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Терорист-самогубець на насиченому вибухівкою автомобілі атакував автобус із військовослужбовцями на дорозі між містами Захедан і Хаш, нестійкою територією біля пакистанського кордону, де часто діють войовничі групи та контрабанди наркотиків. Внаслідок вибуху загинуло 20 іранських гвардійців", - пише видання.
Відповідальність за напад на революційну гвардію Ірану взяло угрупування Jaish al Adl.
Нагадаємо, сотні тисяч іранців пройшли маршами по всій країні з нагоди сорокаріччя революції, що повалила монархію і призвела до встановлення нинішнього режиму.
Принаймні три людини загинули, коли терористи-смертники напали на міністерство закордонних справ Лівії у Тріполі.