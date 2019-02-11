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Іран відзначає сорокаріччя революції прокльонами Америці та Ізраїлю

Іран відзначає сорокаріччя революції прокльонами Америці та Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сотні тисяч іранців пройшли маршами по всій країні з нагоди сорокаріччя революції, що повалила монархію і призвела до встановлення нинішнього режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

На маршах іранці розмахували державними прапорами, вигукували прокльони Америці та Ізраїлю, демонстрували плакати з погрозами Заходу.

"Смерть Ізраїлю, смерть Америці!" - було чутно під час заходів, які транслювали по державному телебаченню.

"До великого жаху Америки, революція дожила до свого сорокаріччя", - проголошував один з плакатів.

11 лютого 1979 року підтримувана США іранська монархія була повалена, і до влади прийшов духовний лідер країни аятола Рухолла Хомейні.

Масові акції на честь подій сорокарічної давнини, організовані державою, пройшли одразу після підвищення цін, скорочення продовольчих товарів та високої інфляції, що викликали хвилю протестів.

Раніше УНН повідомляв, що Євросоюз ухвалив нові санкції проти посадовців Ірану через спробу організації ними теракту у Франції. 

Наприкінці січня цього року Іран провів масштабні військові навчання за участю близько 12 тис. військовослужбовців. 

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