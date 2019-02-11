Иран отмечает сорокалетие революции проклятиями Америке и Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сотни тысяч иранцев прошли маршами по всей стране по случаю сорокалетия революции, которая свергла монархию и привела к установлению нынешнего режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
На маршах иранцы размахивали государственными флагами, выкрикивали проклятия Америке и Израилю, демонстрировали плакаты с угрозами Западу.
"Смерть Израилю, смерть Америке!" - было слышно во время мероприятий, которые транслировали по государственному телевидению.
"К великому ужасу Америки, революция дожила до своего сорокалетия", - провозглашал один из плакатов.
11 февраля 1979 года поддерживаемая США иранская монархия была свергнута, и к власти пришел духовный лидер страны аятолла Рухолла Хомейни.
Массовые акции в честь событий сорокалетней давности, организованные государством, прошли сразу после повышения цен, сокращения продовольственных товаров и высокой инфляции, которые вызвали волну протестов.
Ранее УНН сообщал, что Евросоюз принял новые санкции против чиновников Ирана за попытку организации ими теракта во Франции.
В конце января этого года Иран провел масштабные военные учения с участием около 12 тыс. военнослужащих.