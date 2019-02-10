В Тунисе приговорили семерых исламистов к пожизненному заключению за теракты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Суд в Тунисе приговорил к пожизненному заключению семерых исламистов за нападения на туристов в 2015 году, в результате чего погибли десятки людей, сообщает в субботу, 9 февраля, агентство KNA со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
В деле проходило несколько десятков обвиняемых, из которых семь теперь приговорены к пожизненному заключению, остальные получили наказание в виде лишения свободы сроками от шести месяцев до 16 лет, еще 27 человек были оправданы.
Как заявили в местной прокуратуре, некоторые из осужденных намерены обжаловать приговор в ближайшее время.
Как сообщалось, в результате ряда терактов, которые произошли в Тунисе в 2015 году, погибли 59 туристов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять британских военных погибли во время атаки террористов ИГ
В частности, в марте 2015 года боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на посетителей музея Бардо, в результате чего погиб 21 турист. А в результате обстрела отеля Imperial Marhaba в тунисском городе Сус в июне 2015 года погибли 38 человек. Ответственность за этот теракт также взяли на себя боевики ИД.
Как сообщал УНН, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей возле рождественского базара, 12 человек погибли, среди них - украинец.