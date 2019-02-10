У Тунісі засудили сімох ісламістів до довічного ув'язнення за теракти

У справі загалом проходили десятки обвинувачуваних, з яких семеро тепер засуджені до довічного ув'язнення, інші отримали покарання у вигляді позбавлення волі термінами від шести місяців до 16 років, ще 27 осіб були виправдані.

Як заявили в місцевій прокуратурі, деякі із засуджених мають намір оскаржити вирок найближчим часом.

Як повідомлялося, внаслідок низки терактів, які відбулися у Тунісі в 2015 році, загинули 59 туристів.

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Зокрема, у березні 2015 року бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" напали на відвідувачів музею Бардо, внаслідок чого загинув 21 турист. А внаслідок обстрілу готелю Imperial Marhaba у туніському місті Сус у червні 2015-го загинули 38 людей. Відповідальність за цей теракт також взяли на себе бойовики ІД.

Як повідомляв УНН, у центрі Берліна вантажівка в’їхала в натовп людей біля різдвяного базару, 12 людей загинули, серед них - українець.