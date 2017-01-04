Поліція ФРН провела обшуки в рамках розслідування теракту на різдвяному базарі

Повідомляється, що слідчі провели обшук в будинку 26-річного вихідця з Тунісу, який, імовірно, знав підозрюваного в скоєнні теракту Аніса Амрі з кінця 2015 року і був з ним в контакті незадовго до теракту.

“Таким чином, існує підозра, що підозрюваний знав про плани про напад і, ймовірно, допомагав анісу А.Амрі,” — йдеться в заяві прокуратури.

Також слідчі вважають, в квартирі, де проводився обшук, проживав колишній сусід по квартирі А.Амрі, який також зв’язувався з терористом незадовго до атаки. Як заявили в прокуратурі, обшуки проводилися з метою отримати більше інформації про поведінку А.Амрі до і після теракту.

Як повідомляє агентство, прокуратура надасть нову інформацію з розслідування теракту сьогодні.

Нагадаємо, теракт на різдвяному базарі в Берліні відбувся 19 грудня. Виконавець — виходець з Тунісу Аніс Амрі — в’їхав у натовп на вантажівці, в результаті чого загинули 12 осіб і понад 50 отримали поранення. Сам А.Амрі був застрелений італійськими поліцейськими в районі Мілана 23 грудня при спробі чинити опір.