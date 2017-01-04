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Полиция ФРГ провела обыски в рамках расследования теракта на рождественском базаре

Полиция ФРГ провела обыски в рамках расследования теракта на рождественском базаре

Киев • УНН

 • 7239 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Полиция Германии провела обыски в центре для беженцев и квартире в Берлине в рамках расследования теракта на рождественском базаре, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что следователи провели обыск в доме 26-летнего выходца из Туниса, который, вероятно, знал подозреваемого в совершении теракта Аниса Амри с конца 2015 года и был с ним в контакте незадолго до теракта.

"Таким образом, существует подозрение, что подозреваемый знал о планах о нападении и, вероятно, помогал Анису А.Амри", - говорится в заявлении прокуратуры.

Также следователи считают, что в квартире, где проводился обыск, проживал бывший сосед по квартире А.Амри, который также связывался с террористом незадолго до атаки. Как заявили в прокуратуре, обыски проводились с целью получить больше информации о поведении А.Амри до и после теракта.

Как сообщает агентство, прокуратура предоставит новую информацию по расследованию теракта сегодня.

Напомним, теракт на рождественском базаре в Берлине состоялся 19 декабря. Исполнитель - выходец из Туниса Анис Амри - въехал в толпу на грузовике, в результате чего погибли 12 человек и более 50 получили ранения. Сам А.Амри был застрелен итальянскими полицейскими в районе Милана 23 декабря при попытке оказать сопротивление.

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