Кількість жертв теракту в Ірані досягла 41 – ЗМІ

"Число загиблих в результаті теракту бійців Революційної гвардії (також Корпус вартових Ісламської революції - іранський елітний військово-політичний підрозділ) на дорозі Чаналі в Хаш-Захедан зросла до 41 людини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, двадцять членів елітної революційної гвардії Ірану загинули в результаті атаки терориста-самогубці на південному сході країни. Як стало відомо, смертник на насиченому вибухівкою автомобілі атакував автобус з військовослужбовцями на дорозі між містами Захедан і Хаш.

Відповідальність за напад на революційну гвардію Ірану взяла угруповання Jaish al Adl.

Нагадаємо, суд у Тунісі засудив до довічного ув'язнення сімох ісламістів за нападу на туристів в 2015 році, в результаті чого загинули десятки людей.