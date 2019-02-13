Кількість жертв теракту в Ірані досягла 41 – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кількість загиблих через атаку смертника на південному сході Ірану зросла до 41. Про це повідомляє УНН з посиланням повідомлення інформаційного агентства Fars у Twitter.
"Число загиблих в результаті теракту бійців Революційної гвардії (також Корпус вартових Ісламської революції - іранський елітний військово-політичний підрозділ) на дорозі Чаналі в Хаш-Захедан зросла до 41 людини", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, двадцять членів елітної революційної гвардії Ірану загинули в результаті атаки терориста-самогубці на південному сході країни. Як стало відомо, смертник на насиченому вибухівкою автомобілі атакував автобус з військовослужбовцями на дорозі між містами Захедан і Хаш.
Відповідальність за напад на революційну гвардію Ірану взяла угруповання Jaish al Adl.
Нагадаємо, суд у Тунісі засудив до довічного ув'язнення сімох ісламістів за нападу на туристів в 2015 році, в результаті чого загинули десятки людей.