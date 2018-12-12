Число жертв стрельбы во Франции увеличилось до четырех
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Число жертв стрельбы во французском Страсбурге возросло до четырех. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFMTV .
Ранее сообщалось о двух убитых и 11 раненых.
В 22:30 по местному времени (23:30 по киевскому) спецназ начал штурмовать дом, где, как считалось, преступник забаррикадировался. Однако операция оказалась безуспешной - злоумышленник снова сумел убежать.
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Напомним, во вторник, около 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени) мужчина открыл стрельбу недалеко от рождественской ярмарки в центре Страсбурга. Сейчас часть города окружена полицией, на место также прибыли военные. По данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в результате стрельбы у рождественской ярмарки погибли двое. Одиннадцать человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Добавляется, что власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге, как теракт. По данным французских СМИ, преступник, устроивший стрельбу, был занесен в список подозреваемых в терроризме. Сведения о нападающем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности. Ему 29 лет, он является уроженцем Страсбург.