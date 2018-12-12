Кількість жертв стрілянини у Франції збільшилась до чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кількість жертв стрілянини у французькому Страсбурзі зросла до чотирьох. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал BFMTV.
Раніше повідомлялося про двох вбитих і 11 поранених.
В 22:30 за місцевим часом (23:30 за київським) спецназ, почав штурмувати будинок, де, як вважалось, злочинець забарикадувався. Однак операція виявилася безуспішною — зловмисник знову зумів утекти.
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Нагадаємо, у вівторок, близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом) чоловік відкрив стрілянину неподалік від різдвяного ярмарку в центрі Страсбурга. Наразі частина міста оточена поліцією, на місце також прибули військові. За даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в результаті стрілянини біля різдвяного ярмарку загинули двоє. Одинадцять людей отримали поранення, деякі з них знаходяться в критичному стані.
Додається, що влада Франції розглядають стрілянину в Страсбурзі, як теракт. За даними французьких ЗМІ, злочинець, який влаштував стрілянину, був занесений в список підозрюваних в тероризмі. Відомості про нападника знаходяться в картотеці Головного управління внутрішньої безпеки. Йому 29 років, він є уродженцем Страсбурга.