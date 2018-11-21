Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 84 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Число погибших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 84 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABC News.
"Согласно данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, два чудовищных пожара, которые оба начались в начале этого месяца, забрали в общей сложности 84 жизней", - пишет издание.
Американские чиновники заявили, что по меньшей мере 64 из останков были идентифицированы.
Подавляющее большинство смертей - 81 - были связаны с пожаром Camp Fire в округе Бьютт в Северной Калифорнии, что сделало его наиболее смертоносным и самым разрушительным лесным пожаром в истории штата.
Кроме того, более 800 человек считаются пропавшими без вести.
Напомним, ни один украинец не пострадал в результате лесных пожаров в Калифорнии.